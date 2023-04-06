Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin mahalle iftarları bu kez Yüksekalan, Balbey ve Elmalı mahalleleri için düzenlendi. Belediyenin çorba, kuru fasulye, pilav, tatlıdan oluşan iftar yemeğinde genci yaşlısı, kadını erkeği herkes aynı sofrada buluştu.

Muratpaşa Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca mahalle mahalle gerçekleştireceği iftarlar devam ediyor. İftarlarda bu kez durak, yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı Yüksekalan, Balbey ve Elmalı oldu. Yüksekalan Mahallesi’nde eskiden Salı Pazarı’nın kurulduğu alanda gerçekleşen iftar için hazırlıklar saatler öncesinden başladı. Önce masa ve sandalyeler yerleştirildi. Belediyenin aşevinden hazırlanan yemekler getirildi. Saatin yaklaşmasıyla birlikte alan dolarken çocuklar da palyaçolarla oyunlar oynayarak ezen saatini beklemeye başladı. İftar saatine sayılı dakikalar kala mahalle sakinleri sıraya girerek çorba, kuru fasulye, pilav, tatlıdan oluşan iftar yemeğini aldı. Ezanın okunmasıyla birlikte Muratpaşa’nın iftar sofrasında oruçlar açıldı. İftara Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın eşi Ümran Uysal da katıldı.