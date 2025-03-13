Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde belediye ve GEA Arama-Kurtarma iş birliğiyle hafta sonu kapsamlı bir afet tahliye tatbikatı yapılacak.

16 Mart Pazar günü saat 11.00’de yapılacak tatbikatta senaryo gereği vatandaşlar, ilçe genelindeki 228 toplanma alanından kendisine en yakın olanına afet çantalarıyla birlikte gelecek. Belediye Başkanı Ümit Uysal, doğal afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "16 Mart Pazar günü saat 11.00’de deprem çantalarımızı alarak Muratpaşa’mızdaki toplanma noktalarında bir araya geleceğiz. Deprem ve diğer doğal afetlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın anısına 2 dakikalık saygı duruşunda bulunacağız" diye konuştu.

Tatbikat nasıl gerçekleşecek?

Dört adımda gerçekleşecek olan tatbikatın birinci adımında ilçe sakinleri, e-Devlet uygulaması üzerinden en yakın toplanma alanını öğrenecek. İkinci adımda su, gıda, ilaç, el feneri gibi temel ihtiyaçları içeren bir acil durum çantası hazırlanacak. Üçüncü adımda ise pazar saat 11.00’de vatandaşlar evlerini tahliye ederek, toplanma alanına doğru hareket edecek. Son adımda toplanma alanında buluşulacak.