Antalya Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’nde (ASSİM) bir dizi etkinlik düzenledi.ANTALYA (İGFA) - Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, Avrupa’nın en büyük sivil toplum merkezi ASSİM’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne yönelik bir tiyatro gösterisi gerçekleştirdi.

Kadının Gücü Tiyatro Topluluğu’nun “Kimim Ben” isimli oyunu yoğun ilgiyle karşılandı ve seyircilerin beğenisini topladı.

Tiyatro gösterisinin ardından ise ASSİM’in yanında yer alan etkinlik çadırında belediyenin Kadın Aile Müdürlüğü tarafından “Aşın Aşımız, Derdin Derdimiz Olsun” isimli bir iftar programı düzenlendi. Programa Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Muratpaşaİlçe Başkanı Can Okan Kıran, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.

Belediye aşevinin hazırladığı yiyeceklerle oruçlar dualar eşliğinde açıldı. Ayrıca “Bugün Kadın Kadınayız, Sofralarımızı Birleştiriyoruz” temalı bu etkinlikte programa katılan kadınlar da kendi emekleriyle hazırladıkları yiyeceklerle sofraya katkıda bulundu.

Kadın Aile Müdürü Sevil Ata, etkinlikte yaptığı konuşmada her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde farklı temalarla bir araya geldiklerini söyledi. Ata, Muratpaşa Belediyesi olarak kadınların her alanda güçlenmesi için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.