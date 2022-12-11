Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, vuslatın 749’uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Hz. Mevlana Anma Töreni’nde “Anadolu’muzun taşını, toprağını etkilemiş derinlerimiz, ulularımız var. Hacı Bektaş var, Yunus Emre var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk var. Mevlana var, geleceğimizden umudumuz var” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, vuslatın 749’uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Hz. Mevlana Anma Töreni’nde “Anadolu’muzun taşını, toprağını etkilemiş derinlerimiz, ulularımız var. Hacı Bektaş var, Yunus Emre var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk var. Mevlana var, geleceğimizden umudumuz var” dedi.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Mevlana Celaleddin Rumi’yi vefatının 749’uncu yıl dönümünde, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle andı. Akdeniz Konyalılar Federasyonu, Antalya Konyalılar Derneği, Karaman Ayrancılar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Konyalı Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Muratpaşa Konyalılar Derneği’yle düzenlenen programa Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal’la birlikte katıldı.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Eğitim Fakültesi’nden Dr. Emel Nalçacıgil Çopur’un “Hz. Mevlana’yı anlamak” başlıklı bir konuşma yaptı.

Başkan Uysal, törende yaptığı konuşmada Hz. Mevlana’nın etkisi hala devam eden büyük bir tasavvufçu, edebiyatçı, felsefeci, din alimi olduğunu söyledi. Hz. Mevlana’nın gelecekle ilgili topluma, gelecek kuşaklara yön gösterdiğini dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi: “Kötü konuşanlar daha kolay akılda kalır. Ayrımcılıktan söz edenler daha etkilidir. Birleştirmekten ziyade ayrıştırmaktan söz eden toplum önderlerini daha kolay akılda tutarız. Ama ayrımcılığın sonu yok. İşte Hz. Mevlana bize geleceğimizle ilgili yön gösterirken, çok derinden kazıdığı insan felsefesini bu yüzyıllara aktarırken aslında çok geniş imkanlar sunuyor. ‘Birbirinizi ayırmayın. Birbirinizi olduğu gibi kabul edin. Birbirinizin eksiğini, hatasını görmeye çalışmayın. İyi yanlarını görmeye çalışın. Kötülük etmeyin. İyilik edin. Sürekli müşterekler üzerinde durun. Ayrımlar üzerinde durmayın. Gülümseyin. Sevgiyi esirgemeyin. Mahlukatı, sevin, insanı sevin’ demiştir.”

"Milli değerler etrafında kuşatanlar var"

Mevlana’nın diğer inançlarca da kabul edilen bir isim olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “İyi ki Mevlana var. Mevlana var, geleceğimizden umudumuz var. Anadolu’muzun taşını, toprağını etkilemiş derinlerimiz, ulularımız var. Hacı Bektaş var, Yunus Emre var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk var. Bizi, bu topraklarımızda birleştiren, bir araya getiren, birbirimize kenetleyen, bizi millet yapan, bizi belli değerler etrafında kuşatanlar var” şeklinde konuştu.

Bu çerçevede Mevlana’nın büyük bir kültür ve inanç hazinesi bıraktığını dile getiren Başkan Uysal, “Hz. Mevlana’yı sevgi, saygı, hürmet ve minnetle yad ediyoruz, anıyoruz. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi. Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından tören, tasavvuf müziği dinletisi ve sema töreniyle sona erdi.