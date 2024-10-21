Muratpaşa Belediyesinin daha güzel ve etkili konuşmak isteyen kent sakinleri için düzenleyeceği ücretsiz diksiyon eğitimine başvurular 1 Kasım’da başlıyor.

Belediyenin düzenleyeceği diksiyon eğitimi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe Kitaplar Konuşuyor Ses Kayıt Stüdyosu’nda gerçekleşecek. Ayrıca eğitimde yaş sınırlaması da bulunmuyor. İş ve özel hayatında ikna kabiliyetini yükseltmek ve daha etkili konuşmak isteyenleri hedef alan diksiyon eğitiminde doğru nefes kullanımı, jest ve mimiklerin, beden dilinin kontrollü kullanımı, kelimelerin doğru telaffuzu, vurgu, tonlama ve duraklama noktalarında uygulamalı eğitim verilecek. Ayrıca verilecek bu eğitimle heyecanlanarak konuşmanın önüne geçilmesi planlanırken aynı zamanda da eğitim sonunda konuşmacının dikkatleri üzerinde toplama ve kendini dinletebilme kabiliyeti kazanması hedefleniyor.

Eğitime katılmak isteyenlerin kayıt oluşturmak ya da bilgi almak için 444 80 07 Turunç Masa hattıyla iletişime geçmesi gerekiyor. Başvuruların 1 Kasım da başlayacağı diksiyon eğitimi kontenjanlarla sınırlı.