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Muratpaşa Belediyesi, doğumunun 90’ıncı yılı etkinlikleri çerçevesinde Güzeloba Mahallesi’nde açılan Cengiz Aytmatov Parkı’nda yazarla aynı adını taşıyan kütüphaneyi hizmete açtı. 5 bin kitabın bulunduğu kütüphanede Kırgız edebiyatından seçme eserlerin de bulunduğu özel bir bölüm yer alıyor. Aynı zamanda öğrencilerin, sınava hazırlanan gençlerin ders çalışabileceği Cengiz Aytmatov Kütüphanesi, , 15’er metrekarelik 3 bağımsız bölüm ve 100 metrekare genişliğe sahip ortak çalışma alanından oluşuyor. Kütüphane Pazar günü hariç 09.00-19.00 saatleri arasında açık olacak.

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