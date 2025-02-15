Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin ücretsiz olarak düzenlediği "Barista Eğitimi", 17 Şubat’ta Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde başlıyor. Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılar, sertifika almaya hak kazanacak.

Muratpaşa Belediyesi, son zamanlarda gelişen ve özellikle gençler arasında popülerleşen yeni sektörleri takip etmeye ve genç girişimcileri bu yeni sektörlere kazandırabilmek adına fırsatlar sunmaya devam ediyor. Muratpaşa Belediyesi, dünyaca ünlü kahve markalarından Shiller Akademi işbirliğiyle kahve tutkunlarının ilgi odağı haline gelen Barista Eğitimi’ni bir kez daha hayata geçiriyor.

Baristalık, son yıllarda hızla gelişen kahve sektörüyle birlikte başta gençler olmak üzere kendi kafesini açmak isteyen girişimci adayları arasında popüler olmaya başladı. Sadece kahvenin hazırlanması değil aynı zamanda sunumunu da içeren bu yeni mesleği öğrenmek isteyenler, belediyenin ücretsiz olarak açtığı kurs başvurularına yoğun ilgi gösterdi.

Başarılı katılımcılar, sertifika alacak

Kaydını tamamlayan kahve tutkunları için eğitim, 17 Şubat’ta Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde başlayacak. Teorik ve uygulamalı olarak verilecek eğitim 5 gün sürecek. Katılımcılar kursta, kahve makinelerinin nasıl kullanılacağı, kahve çekirdeklerinin nasıl öğütüleceği; filtre kahve, latte, cappuccino, espresso, mocha, macchiato gibi dünyaca ünlü kahvelerin nasıl yapılacağı ve nasıl servis edileceği konusunda bilgi edinecekler. Ayrıca süt kremasıyla kahve yüzeyine uygulayabilecekleri yeni tasarımlarla da birer ilham kaynağı olacak katılımcılar, kahveyle olan tutku dolu ilişkilerini bir sonraki seviyeye taşıyacaklar. 25 saatlik bu keyifli eğitimin sonunda katılımcılar sınava girecek. Başarılı olan katılımcılar ise sertifika almaya hak kazanacaklar.