Muratpaşa Belediyesi’nin çevre sorunları, iklim krizi, tüketim alışkanlıkları gibi başlıklarda devam edecek söyleşi ve atölye dizisi Bahçede Yaşam Var etkinliklerinin ilkinde gündem atıksız mutfak oldu. Etkinlikte mutfakta israfı engellemek için buzdolabının üzerine yapışkan notlarla biten gıdaları not almanın iyi bir adım olacağı anlatıldı.

Söyleşi ve atölye, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün Demircikara Mahallesi’nde bulunan yeşillikler içindeki bahçesinde gerçekleşti. “Atıksız yaşam atıksız mutfakla başlar” sloganıyla düzenlenen Bahçede Yaşam Var etkinliklerinin ilki Ekolojik Yaşam Derneği Hareketi Derneği kurucu başkanı Meziyet Avcı tarafından gerçekleştirildi.

Avcı, planlı alışveriş, doğru saklama, mevcudu değerlendirme, geri dönüştürme pratikleri, ev tipi kompost yapma üzerine konuştu. Avcı, mutfakta israfı engellemek için buzdolabının üzerine yapışkan notlarla biten gıdaları not almanın iyi bir adım olacağı anlatıldı.

Muratpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ceren Şahin, Bahçede Yaşam Var etkinlikleriyle çevre ile alakalı sorunları oluşturan küçük olaylar karşısında bireysel olarak neler yapılabileceğini ortaya koymayı hedeflediklerini söyledi. Evde sirke üretmek, diş macunu yapmak, atıksız mutfağa geçmenin bu çerçevede atılabilecek adımlar olduğunu belirten Şahin, “İsraf biliyorsunuz çok önemli. Hem ekonomik olarak mutfağa katkıda bulunmak hem de çevreyi korumak adına önemli. Komşularımızı periyodik olarak düzenleyeceğimiz atölye etkinliklerimize davet ediyorum” diye konuştu.