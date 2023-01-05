Muratpaşa’da ilçe sakinleri cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan 2 milyon 536 bin kilogram ambalaj atığını çöpe atmayıp ayrıştırıp, Çevreci Komşu Kart projesiyle 2 milyon 20 bin lira kazandı.

Muratpaşa’da ilçe sakinleri cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan 2 milyon 536 bin kilogram ambalaj atığını çöpe atmayıp ayrıştırıp, Çevreci Komşu Kart projesiyle 2 milyon 20 bin lira kazandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesinin de temelini oluşturan Muratpaşa Belediyesi’nin geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, 6’ncı yılını geride bıraktı. ‘Atma, biriktir, kazanalım’ sloganıyla Nisan 2016’da başlayan projeyle ev ekonomileri için yepyeni bir maddi kaynak oluşturulurken, geri dönüşümün bir kültür olarak Muratpaşa’da yaygınlaşmasını sağladı.

Projeyle geçen yıl, cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan 2 milyon 536 bin kilogram ambalaj atığı ev ev toplandı. İlçe sakinleri atmayıp biriktirdikleri bu atıklar karlığında 2 milyon 20 bin lira kazandı. Projenin devam ettiği 6 yıl içinde ise evlerden toplanan atık miktarı 20 milyon 730 bin 499 kilograma ulaştı. Karşılığında 8 milyon 273 bin 197 lira Çevreci Komşu Kartlara yüklendi. Ambalaj atıklarının yeniden ekonomiye kazandırılmasıyla da 882 bin metrekare orman alanı korundu, 73 milyon 192 bin litre su tasarrufu sağlandı ve karbon salınımı 667 bin kilogram azaltıldı.

İlçede 18 bin 466 hane projeye aktif olarak katılırken Çevreci Komşu Kart projesi 62 kişilik ekip tarafından yürütülüyor. Proje, üniversiteler ve farklı kurum, kuruluşlardan 7 ödül alırken 43 belediyeden de yetkililer projeyi incelemek için Muratpaşa’ya geldi. Konya, Adana, Muğla gibi büyükşehir belediyeleriyle birlikte Isparta, Kastamonu, Çorum, Düzce gibi il belediyeleri ve ilçe belediyelerine saha operasyonuyla birlikte projenin teknolojik alt yapısı hakkında bilgi verildi. Proje, ‘Efeslim Kart’ adıyla İzmir Selçuk, ‘Komşu Kart’ olarak İstanbul Şişli belediyelerinin de aralarında bulunduğu birçok belediye tarafından da uygulanmaya başlandı.

"Proje hakkında"

Evlerde tüketimden kaynaklı ortaya çıkan ambalaj atıkları, diğer atıklardan ayrılarak biriktirilir. Ambalaj atıkları, toplama gününde ve saatinde, sokağa gelen belediyenin toplama ekibine teslim edilir. Toplama ekibi tarafından alınan atık karşılığında, Çevreci Komşu Kart’a para yüklenir. Para yüklü Çevreci Komşu Kartlar, banka pos cihazı olan her yerde, online alışverişte harcanabilir. ATM’lerden nakit olarak çekilebilir. Çevreci Komşu Kart sahipleri ayrıca üye iş yerlerinde özel indirimlerden faydalanabilir.