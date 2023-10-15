Muratpaşa Belediyesi’nin aralarında Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD gibi dernek ve kurumlarla düzenlendiği etkinlikte Başkanvekili Hüseyin Sarı, afetler ve önleyici çalışmalarda sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve kamu yönetiminin birlikte çalışmasının öneminin altını çizdi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla 1989’da ilan edilen 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) yapıldı. Etkinlikte, AKUT, AFAD ve JAK’ın yanı sıra MAKSAT Arama Kurtarma Derneği, ANDA Derneği, TUKS arama kurtarma ekipleri, PARS Hayvan Arama Kurtarma Ekibi ve afet bölgelerinde haberleşmeyi sağlayan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) yer aldı.

Dernekler, ASSİM’de açtıkları stantlarda arama-kurtarma çalışmalarında kullandıkları ekipmanları sergilerken deneyimlerini de paylaştı. Stantları gezen Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarı, afetler ve önleyici çalışmalarda sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve kamu yönetiminin birlikte çalışmasının öneminin altını çizdi ve “Muratpaşa Belediyesi olarak Başkanımız Ümit Uysal önderliğinde aksatmadan bu işleri devam ettirmeye çalışıyoruz” dedi.

Daha bilgili bir toplum oluşturmak

MAKSAT Arama Kurtarma Ekip Başkanı Sevim Dündar “Amacımız ekip arkadaşlarımızla beraber daha bilgili bir toplum oluşturmak adına afet farkındalığı bilincinin oluşturulmasını sağlamak. Belediyemize böyle bir etkinlik düzenlendiği için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. PARS ekibinden Cem Başer ise afet bölgelerinde veteriner hekimlerle birlikte hayvanları kurtarmak üzerine çalıştıklarını belirterek, “İnsanları kurtardığımız zaman ulaştırabileceğimiz noktalar var. Ama bir hayvan kurtardığımız zaman bunu ulaştırabileceğimiz bir nokta bugüne kadar yoktu” dedi.

ASSİM’de düzenlenen etkinlik, seminerle devam etti. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği seminerde deprem, sel ve yangın olmak üzere doğal afetlerde alınabilecek önlemler ve korunma yöntemleriyle ilgili bilgi verildi.

“Dirençli bir Antalya için”

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ardından depreme dayanıklı bir kent için ilk adımını Mahalle Afet Gönüllüsü (MAG) programıyla attı. Her mahallede afet gönüllü grubu oluşturmayı hedefleyen programda teorik eğitimlerin ardından uygulamalı eğitimler de tamamlandı. İlk müdahale, afet bilinci, afet anatomisi, gönüllülük, ilk yardım, arama-kurtarma gibi başlıklarda yapılan teorik eğitimlerin ardından gönüllüler, enkaz başında öğrendiklerini uyguladı. Muratpaşa Belediyesi ayrıca mart ayında aldığı meclis kararıyla ilçede yeni yapılacak tüm binalara perde beton uygulaması zorunluluğu getirdi.