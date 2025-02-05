Antalya’da Muratpaşa Belediyesinin yaşlı evlerinde, kadınlar oyuncak sanatı amigurumi ile tanıştı, ördükleri 5 bin anahtarlıkla 60 bin lira gelir elde etti.

Muratpaşa Belediyesi’nin 60 yaş ve üstü kent sakinlerine yönelik çalışmaları, 2014 yılında başladı. Dünya Yaşlılar Günü’nde Falez 2 Park’ta açılan ilk yaşlı evi, zamanla Fener, Soğuksu, Kızılsaray ve Konuksever mahallelerine de yayıldı. Bugün 7 bin üyesi bulunan yaşlı evlerinde kadınlar, geleneksel el işçiliğini sanatla buluşturarak üretimin bir parçası haline geldi.

Emekli ve yaşlı kadınların ekonomik hayata katılımını destekleyen proje, ODTÜ Mezunlar Derneği Antalya Şubesi iş birliğiyle hayata geçti. Eğitimlerin ardından kadınlar, ürettikleri amigurumi anahtarlıkları satışa sundu. ODTÜ Mezunlar Derneği Antalya Şubesi tarafından satın alınan 5 bin anahtarlık, kadınlara 60 bin liralık bir gelir sağladı.

"İlk başta vakit geçirmek için başladık, şimdi kazanç sağlıyoruz" diyen kadınlar, üretmenin kendileri için yalnızca ekonomik bir katkı değil, aynı zamanda sosyal hayata katılmanın da önemli bir aracı olduğunu vurguladı.