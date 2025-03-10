Antalya Muratpaşa Belediyesi, ilçe sakinlerini oluşabilecek afetlere karşı bilinçlendirmek ve afet anında hızlı hareket edebilme becerilerini artırmak amacıyla geniş kapsamlı bir afet tahliye tatbikatı düzenliyor. 16 Mart Pazar günü saat 11.00’de, tüm Muratpaşalılar afet çantalarını alarak afet toplanma alanlarında bir araya gelecek.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, doğal afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Uysal, "16 Mart Pazar günü saat 11.00’de, deprem çantalarımızı alarak şehrimizdeki tüm toplanma noktalarında bir araya geleceğiz. Geçtiğimiz yıl 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın anısına iki dakikalık saygı duruşunda bulunacağız. Bu tatbikat, oluşabilecek bir felaket anında hızlı ve bilinçli hareket edebilmemizi sağlayacak" diye konuştu.

Pazar günü GEA Arama-Kurtarma işbirliğiyle gerçekleşecek tatbikat, afet anında hayat kurtaran ilk adımları öğretecek. Muratpaşalılar, ilçe genelinde 228 toplanma alanından kendisine en yakın toplanma alanlarını öğrenerek, güvenli tahliye pratiği yapacak. En yakın toplanma alanı öğrenmek ve tatbikat detaylarını görmek için belediyenin internet sitesinden bilgi alınabiliyor.