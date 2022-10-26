Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, cumhuriyetin ilanının 99’uncu yıl dönümü anısına Kuvayımilliye 99. Yıl adını taşıyan spor salonunu törenle açacaklarını söyledi. Kızıltoprak Mahallesi’nde Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi bahçesindeki salonun açılışı 27 Ekim Perşembe saat 11.00’de yapılacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, cumhuriyetin ilanının 99’uncu yıl dönümü anısına Kuvayımilliye 99. Yıl adını taşıyan spor salonunu törenle açacaklarını söyledi. Kızıltoprak Mahallesi’nde Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi bahçesindeki salonun açılışı 27 Ekim Perşembe saat 11.00’de yapılacak.

Muratpaşa Belediyesi, Dilşad Refizade İlköğretim Okulu, Güzeloba İlköğretim Okulu, Ermenek Ortaokulu, Namık Kemal Ortaokulu ve 75’inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi bahçelerine inşa ettiği spor salonlarına bir yenisini Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi’nde ekledi. Salona cumhuriyetin ilanının 99’uncu yıl dönümü anısına Kuvayımilliye 99. Yıl Spor Salonu adı verildi. Salonun açılışı 27 Ekim Perşembe saat 11.00’de yapılacak.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kuvayımilliye 99. Yıl Spor Salonu’yla birlikte Muratpaşa’ya 8 yıl içinde 10 spor tesisi kazandırdıklarını söyledi. Ders saatlerinde öğrencilerin kullandığı arda kalan zamanda ise mahalle sakinlerinin, amatör spor kulüplerinin kullanımına açılan salonların sayısının 6’ya çıktığını belirten Başkan Uysal, Yenigöl ve Yeşildere mahallelerinde ise çadır tip spor salonları yaptıklarını söyledi. Uysal, Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi ve inşaatını tamamlanan Süleyman Erol Yüzme Havuzunu da bu dönemde kente kazandırdıklarını aktardı.

Yatırımların belediyenin özkaynak düzeni içinde gerçekleştiğinin altını çizen Başkan Uysal, “Kendi olanaklarımız, kendi işçimiz ve kendi ustamızla bu hizmetleri sürdürüyoruz. Sürdürmekte de kararlıyız” dedi.