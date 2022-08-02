Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde şampiyonluk hedefiyle yeni bir mücadeleye hazırlanan Muratpaşa’nın bu sezon kadrosuna kattığı Kolombiyalı yıldız Ivonne Montano, sağlık kontrolünden geçti.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde şampiyonluk hedefiyle yeni bir mücadeleye hazırlanan Muratpaşa’nın bu sezon kadrosuna kattığı Kolombiyalı yıldız Ivonne Montano, sağlık kontrolünden geçti.

Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nın Kolombiyalı yıldızı Ivonne Montano, sağlık kontrolünden geçti. 27 yaşındaki sporcunun detaylı kan tetkikleri yapıldı; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Montano’yla birlikte Başantrenör Ali Kamberoğlu ve teknik heyet de sağlık kontrolünden geçti.

Takıma bu sezon katılan Montano; İtalya, Almanya, Fransa, İsveç ve İsviçre’de forma giydi. 188 santimetre boyunda ve pasör çaprazı mevkiinde oynayan Montano, geçen sezon formasını giydiği Franches Montagnes’le İsviçre liginin en skorer oyuncusu oldu.