Muratpaşa’nın Sultanları, Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin 4’üncü hafta maçında kendi evinde Karşıyaka’yı konuk edecek.

Muratpaşa’nın Sultanları, Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin 4’üncü hafta maçında kendi evinde Karşıyaka’yı konuk edecek.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde 3 hafta sonunda 6 puan toplayan ve averajla 6’ncı sırada bulunan Muratpaşa, ligde bu hafta İzmir temsilcisi Karşıyaka’yı konuk edecek. Geçen hafta, İzmir deplasmanında Göztepe’yi 3-1’lik setlerle geçmeyi başaran Muratpaşa’da sakat oyuncular da takıma döndü. Muratpaşa, orta oyuncu Nur Sena Kasap hariç uzun bir aranın ardından tam kadro çalışırken, geçen hafta Antalyaspor’dan kadroya dahil edilen 16 yaşındaki Zeynep Sıla Yaşar, hırsıyla dikkat çekti. Diğer yandan Muratpaşa, libero Deniz Çapkınoğlu ile de karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. 5 Kasım Cumartesi saat 16.00’da başlayacak karşılaşma Kanal V’den canlı yayınlanacak.