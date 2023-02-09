Muratpaşa Belediyesi, merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen büyük depremin ardından bölgedeki vatandaşlara yardım için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’yi sarsan afetin 4’üncü gününde Muratpaşa Belediyesi’nin bölgeye ulaştırdığı yardım TIR’ı sayısı 21 oldu, ayrıca 3 tır içme suyu da gönderildi.

Muratpaşa Belediyesi, merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen büyük depremin ardından bölgedeki vatandaşlara yardım için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’yi sarsan afetin 4’üncü gününde Muratpaşa Belediyesi’nin bölgeye ulaştırdığı yardım TIR’ı sayısı 21 oldu, ayrıca 3 tır içme suyu da gönderildi.

Dün akşam saatlerinde Adıyaman’da devam eden arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere fen işleri müdürlüğünden 12 kişilik ekip de yola çıktı. Diğer yardan, Muratpaşa Belediyesi’nin aralarında iş makinelerinin de bulunduğu 12 araç ve 23 personelle Antakya’daki çalışmasına devam ediyor. Belediyenin 2 ambulansı da bölgede bulunuyor.

Depremin ilk günü Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı ve Soğuksu Yaşlı Evi’ne deprem yardım merkezleri oluşturan Murapaşa Belediyesi, ana toplama noktası Kuvayi Milliye 99. Yıl Spor Salonu’ndan da vatandaşların yardım bağışları kabul etmeye devam ediyor. Spor salonunda, çalışma 24 saat devam ederken aralarında üniversiteliler, kadınların da bulunduğu 250’ye yakın bir gönüllü grubu da yardım toplama çalışmalarına katılıyor.

Gönüllüler, belediye görevlileriyle birlikte ısıtıcı, battaniye, uyku tulumu, giysi, gıda, hijyen malzemeleri gibi bölgede ihtiyaç duyulan yardım malzemeleri tasnif edip her parça eşyayı kolilere yerleştirip naylonlara sarıyor. Etiketleri de yapıştırılan yardımlar tırlara yükleniyor.

Çalışmalara gönüllü olarak katılan 32 yaşındaki Dilara Altıntaş, “Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Evde duramıyor, sıcak yemek yiyemiyoruz, soba yakarken bile utanıyoruz” dedi. Belediye Başkanı Ümit Uysal da Kuvayi Milliye 99. Yıl Spor Salonu’nu ziyaret etti. Uysal, Antalya’nın seferber olduğunu belirterek çalışmalara katılan herkese teşekkür etti, “Emeklerinize sağlık” dedi.