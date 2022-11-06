Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Voleybol 1. Lig’inin 4’üncü hafta maçında kendi seyircisi önünde Karşıyaka’yı 3-0’lık setlerle mağlup etti.

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Voleybol 1. Lig’inin 4’üncü hafta maçında kendi seyircisi önünde Karşıyaka’yı 3-0’lık setlerle mağlup etti.

Kadınlar Voleybol 1. Lig’inin 4’üncü hafta maçında Muratpaşa’nın Sultanları evinde İzmir temsilcisi Karşıyaka’yı konuk etti. Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Muratpaşa, ‘Kadına El Kalkamaz’ yazılı pankartla çıktı.

Karşılaşmada ilk set 25-18 Muratpaşa’nın galibiyetiyle geçilirken ev sahibi takım, ikinci seti 25-22 ve üçüncü seti de 25-23 alarak karşılaşmadan 3-0’la ayrıldı. Muratpaşalı sporcular galibiyeti sahada Belediye Başkanı Ümit Uysal ve kulüp yöneticileriyle birlikte kutladı. Muratpaşa, bu galibiyetle ligde ilk defa rakibine set vermeden bir maçtan galip ayrılmış oldu. Puanını 9’a yükselten Muratpaşa, gelecek hafta Balıkesir deplasmanında Edremit Belediyesi Altınoluk’la karşılaşacak.