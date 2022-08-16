Muratpaşa Belediyesinin yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM İnovasyon, Antalya’nın en özgün ve katma değeri yüksek iş fikirlerini seçtiği Muratpaşa İnovasyon Günleri 3. İş Fikri Yarışması için başvurular başladı.

Muratpaşa Belediyesinin yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM İnovasyon, Antalya’nın en özgün ve katma değeri yüksek iş fikirlerini seçtiği Muratpaşa İnovasyon Günleri 3. İş Fikri Yarışması için başvurular başladı.

Muratpaşa Belediyesi’nin girişimcilik ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırarak Antalya’dan katma değeri yüksek, özgün ve yenilikçi projeler ortaya çıkarmayı hedefleyen çalışması Muratpaşa İnovasyon Günleri - İş Fikri Yarışmasının 3’üncüsü için başvurular başladı. Başvurular 31 Ağustos’a kadar www.assiminovasyon.com internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Muratpaşa İnovasyon Günleri 3. İş Fikri Yarışmasına yenilikçi iş fikrine sahip girişimciler, girişimci adayları bireysel ya da ekip halinde başvuru yapabilecek. Ön elemeyi geçenler 3 günlük girişimcilik eğitimi programına alınacak. Eğitimde, girişimcilik, inovasyon, yenilikçilik, iş fikri ve iş modeli geliştirme konuları anlatılacak. Eğitim programından sonra yarı finale kalacak iş fikirleri ön jüri tarafından belirlenecek.

Yarı finale kalanlara iş fikri geliştirme ile ilgili atölye, mentorluk destekleri verilerek. İkinci programının ardından ekim ayında yapılacak final programına katılmaya hak kazanacak 10 iş fikri seçilecek. Finalde 10 girişimci ya da girişimci adayları iş fikirlerini jüri karşısında anlatacak. 10 iş fikri arasından en iyi 3 iş fikri oluşturulacak final jürisinin oylarıyla belirlenecek.