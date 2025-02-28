Antalya Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayının ruhunu özel sofralarda yaşamak isteyenleri Antalya Lokantası’nda geleneksel tatlarla buluşturuyor. Ramazan ayı boyunca iftar sofralarında, Antalya’nın coğrafi işaretli lezzetleri özenle hazırlanmış menülerle sunulacak.

Muratpaşa Belediyesi tarafından Antalya’nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin mutfak kültürünü geniş kitlelere tanıtmak amacıyla Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda hizmete açtığı Antalya Lokantası’nda Antalya’nın coğrafi tescilli lezzetlerini misafirleriyle buluşturuyor. Antalya Lokantası’nın bu yılki iftar menüsü, şehrin coğrafi işaretli tatlarını bir araya getirerek unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunacak. Alanya’nın meşhur Hülüklü Çorbası ve Antalya mutfağının vazgeçilmezlerinden tahinli piyaz, Aksu köfte, dökümde kuzu et ve Toros salatanın yanı sıra hibeş, şaksuka, acuka, köz patlıcan ve haydari gibi lezzetler iftar sofrasındaki yerini alacak. İftarın finali ise tahinli kabak tatlısı ve irmik helvası ile yapılacak.