Muratpaşa Belediyesi’nin 2023 bütçesi Türkiye’nin ilk dijital demokrasi platformu üzerinden oylamaya açıldı. Cuma saat 18.00’de sona erecek oylamada 13 yaş ve üzeri Muratpaşalılar, 1 milyar 380 milyonluk bütçe hakkında hem görüşlerini bildirecek hem de ‘kabul’ ya da ‘ret’ oyu kullanacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin 2023 bütçesi Türkiye’nin ilk dijital demokrasi platformu üzerinden oylamaya açıldı. Cuma saat 18.00’de sona erecek oylamada 13 yaş ve üzeri Muratpaşalılar, 1 milyar 380 milyonluk bütçe hakkında hem görüşlerini bildirecek hem de ‘kabul’ ya da ‘ret’ oyu kullanacak.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, katılımcı bütçe çalışmasının internet teknolojilerini sunduğu imkanlarla doğrudan demokrasi denemesi olduğunu söyledi. Uysal, temel amaçlarının Muratpaşalıların ödedikleri vergilerle oluşan belediye bütçesini değerlendirilmesi ve buradan çıkacak ortak aklı kent yönetimine yansıtmak olduğunu söyledi. Başkan Uysal, bunun aynı zamanda kamu kaynaklarının etkili, verimli kullanılması ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesi gibi sonuçları olduğuna dikkat çekti.

Üçüncü oylama

Ümit Uysal, Muratpaşa’da ilk katılımcı bütçe çalışmasını 2021 yılı için yaptıklarını söyledi. Uysal, o yıl 435 milyon olan bütçenin yüzde 82.68 oranında kabul oyu aldığını söylerken 586 milyon 600 bin liralık 2022 bütçesinin de ilçe sakinlerinin oylamasına açıldığını dile getirdi. Uysal, 2022 bütçesinin de yüzde 82.78’lik kabul oyu aldığını kaydetti. Üçüncü oylamanın ise Cuma saat 18.00’e kadar devam edeceğini belirten Başkan Uysal, 13 yaş ve üzeri tüm Muratpaşalıların oy hakkına sahip olduğunu söyledi.

Kalem kalem bütçe

İnternet üzerinden oylamaya açılan Muratpaşa Belediyesi’nin 2023 bütçesi, 1 milyar 380 milyon olarak belirlendi. Bütçe, yedi başlıkta sınıflandırıldı. Buna göre, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Destek Hizmetleri müdürlüklerini kapsayan ‘Temel Yatırım ve Üretim Hizmetleri’ için 602 milyon 460 bin liralık bütçe ayrıldı.

Bütçenin bir diğer başlığını ise ‘Gelir Eşitsizliğiyle Mücadele’ oluşturdu. Bu başlığa ayrılan bütçe 140 milyon 899 bin lira oldu. Bütçenin ‘Toplum Sağlığı ve Çevre Hizmetleri’ başlığında ise 60 milyon 829 bin lira ödenek yer aldı. ‘Kent Tanıtımı, Toplumsal Birliktelik, Kültür, Sanat ve Festivaller’ başlığında ise bütçe 33 milyon 981 bin lira olarak belirlendi.

Bütçenin bir diğer başlığı ‘Halkla İlişkiler ve Komşuluk Hizmetlerine’ 102 milyon 965 bin lira bütçe ayrılırken ‘Kent Estetiği, Tasarım ve Dönüşüm Hizmetleri’ içinse 66 milyon 501 bin liralık bütçe belirlendi. Muratpaşa’da diğer hizmet birimleri ve yönetim giderleri içinse 372 milyon 355 bin liralık bütçe öngörüldü.