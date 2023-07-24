Muratpaşa Belediyesi, çocukların motor becerilerini geliştirmek amacıyla yaz dönemi spor okulları çerçevesinde ilk kez ‘beceri ve koordinasyon’ kursu açtı.

Muratpaşa Belediyesi’nin Türkiye’nin en geniş katılımlı sağlıklı yaşam programı ‘Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’nin en önemli organizasyonlarından olan spor okullarında yaz dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Çocuklar için 18, yetişkinler içinse 8 branşta devam eden kurslarla Muratpaşa’nın parkları, kapalı pazar yerleri adeta spor salonuna dönüştü.

Muratpaşa Belediyesi, bu yaz döneminde ilk kez 7-13 yaş grubuna yönelik ‘beceri ve koordinasyon’ kursu açtı. Kuvayı Milliye, Aynur Ayan ve Dilşad Refizade spor salonlarında cuma günleri gerçekleşen kursta gelişim çağındaki çocukların sürat, beceri, denge, kuvvet, esneklik, el-göz koordinasyonu, atma, tutma ve sıçrama gibi özelliklerin geliştirilmesi hedefleniyor. Kursun hedefleri arasında çocukların anlık düşünme ve karar verme becerilerinin yanı sıra liderlik özelliklerini geliştirmek de yer alıyor.

Kursa 9 yaşındaki kızını getiren Gözde Tuna Bilgili “9 yaşında bir kızım ve 5 yaşında bir oğlum var,. Kızım 3 yaşından beri belediyemizin spor okullarından ve diğer sosyal faaliyetlerinden faydalanıyor. Hem güzel vakit geçiriyorlar hem de bedensel bir aktivitede bulundukları için evde kalmıyorlar” diye konuştu. İkiz çocuklarını kursa devam eden Ayşe Susamcı ise “Kızlarım ikiz olduğu için ücretli kurslara gönderemiyoruz. Fakat belediyemizin bize sağladığı olanaklar hem çocuklarım hem de bizim için güzel bir aktivite oldu. Çocuklarım 4 yaşından beri jimnastik, bale, satranç gibi branşlardan yararlandı. Öğretmenlerimiz o kadar ilgili ki herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.