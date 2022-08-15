Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesinde yaptığı incelemelerin ardından “Bölgenin 4’te 3’ü şehirleşti. Kalan son parçayla da hep beraber mücadele ediyoruz. Tamamen kentleşmeye dönük hareket ediyoruz” diye konuştu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesinde yaptığı incelemelerin ardından “Bölgenin 4’te 3’ü şehirleşti. Kalan son parçayla da hep beraber mücadele ediyoruz. Tamamen kentleşmeye dönük hareket ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Uysal, belediyenin son 8 yıl içinde yaptığı çalışmalarla gündelik kent hayatının bir parçası haline gelen Yeşildere Mahallesinde incelemelerde bulundu. İlgili birim müdürlerini de yer aldığı incelemede Başkan Uysal, mahallede yeni açılan cadde ve sokaklar ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından Başkan Uysal, mahallenin uzun yıllar dışardan gelen gruplarca, bölge halkını da manipüle ederek kötüye kullanıldığını söyledi. 2014 öncesinde gündüz saatlerinde dahi güvenlik sorunlarının yaşandığını dile getiren Başkan Uysal, “Ama komşularımızla hep beraber çalıştık. Bölgenin 4’te 3’ü şehirleşti. Kalan son parçayla da hep beraber mücadele ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Uysal, Yeşildere Mahallesi’nde 8 yıl içinde 111 alanı kamulaştırdıklarını, 25 yeni cadde ve sokak açtıklarını ve 15 bin 640 metrekare genişliğinde taşınmazları ihale ederek tapu sorununu çözdüklerini aktardı.

Başkan Uysal, ihalesi yapılan alanlarda 4 ay ödeme süresi vererek mahallenin tapu sahibi olmasını kolaylaştırdıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Uysal, “Bunun sonucunda da komşularımız müteahhitlerle anlaşıp mülk sahibi de oldu. Muhtarlarımızla, komşularımızla tamamen kentleşmeye dönük hareket ediyoruz” dedi.

Uysal, bununla birlikte mahallede Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’ni hizmete açtıklarını ve geçmişte suça karışmış 300 kişi belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğünde işe yerleştirdiklerini belirtti.

Yeşildere’de insanları mağdur edecek bir tutum içinde olmadan bölgenin sorunlarını kendi içinde çözecek yaklaşımı benimsediklerini aktaran Uysal, “Şu ana kadar da çok büyük ilerleme kaydettik” dedi.