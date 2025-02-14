Muratpaşa Belediyesi, ilçede yaşayanların İngilizce konuşma becerilerini geliştirmesi amacıyla ücretsiz İngilizce Konuşma Kulübü’nü hayata geçirdi.

Çevre Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Derneği (ÇETADER) ve Martı Gençlik Derneği (MAGEND) iş birliğiyle düzenlenen program, Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’ndaki Kültür Kafe’de başladı.

Katılımcıların dil pratiği yaparak özgüven kazanmalarını amaçlayan kulüp, interaktif aktiviteler, grup çalışmaları ve tartışmalarla destekleniyor. Program için özel olarak oluşturulan "Language Lounge" köşesi, sıcak ve samimi bir ortam sunarak katılımcıların daha rahat bir şekilde İngilizce konuşmalarını sağlıyor.

Gönüllülük esasına dayalı olan etkinlik, ilk haftadan itibaren büyük ilgi görerek yoğun başvuru aldı. Katılımcılar, yaş, cinsiyet ve dil seviyelerine göre belirlenerek farklı gruplara ayrıldı. Dört hafta boyunca sürecek olan program, her çarşamba ve perşembe günleri 20.00-21.30 saatleri arasında Kültür Kafe’de devam edecek.

Programa katılmak isteyenler, Muratpaşa Belediyesi’nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilirler.