Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, aralarında iş makinelerinin de bulunduğu 12 araç ve 23 personelin AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine gönderildiğini söyledi. Ayrıca içi battaniye ve ısıtıcı dolu ilk yardım kamyonu da bölgeye gitmek üzere yola çıktı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, aralarında iş makinelerinin de bulunduğu 12 araç ve 23 personelin AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine gönderildiğini söyledi. Ayrıca içi battaniye ve ısıtıcı dolu ilk yardım kamyonu da bölgeye gitmek üzere yola çıktı.

Muratpaşa Belediyesi, merkezi Kahramanmaraş olan çevredeki illeri etkileyen büyük depremin ardından bölgedeki vatandaşlara yardım amacıyla harekete geçti. İlk olarak Bayındır Park’ta bulunan Soğuksu Yaşlı Evi ve Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda afet yardım dayanışma merkezleri kuruldu. Her iki noktaya gün boyu Muratpaşa sakinleri yardımlarını ulaştırırken ilk gün içinde ısıtıcı, battaniye, çadır, bebek ve çocuklar için uyku tulumu, hijyen malzemeleri, gıda ve su kolisi dolu kamyon da bölgeye gönderildi.

Bununla birlikte nakdi yardımlar için de Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı aracılığıyla kampanya başlatıldı. Ayrıca Muratpaşa Belediyesi’nin birlikte çalıştığı GEA Arama Kurtarma insani yardım topluluğu da sabah saatlerinde AFAD koordinasyonunda bölgeye hareket etti.

Başkan Uysal da AFAD koordinasyonunda Kilis’te görevlendirilen ve yola çıkmak üzere son hazırlıklarını yapan 12 araç ve 23 personeli Fen İşleri Müdürlüğü’nden uğurladı. Başkan Uysal, ekibe “Orada her şeyimizle zor durumda olan, kayba uğrayan vatandaşlarımızın yanında olacağız. Hep beraber bütün bu sıkıntıları atlatmak üzere millet olarak seferber olmak durumundayız. Biz de Muratpaşa olarak elimizden gelen her şeyi yapmakla mükellefiz. Hepimize kolay gelsin. Hepinize kolay gelsin. Gözümüz, kulağımız sizde olacak” diye seslendi.

Başkan Uysal, daha sonra yaptığı açıklamada “Türkiye’mizin dört bir tarafından bölgemize çok sıkı, disiplinli, koordineli bir şekilde yardım ederek afet yaralarını önce arama kurtarma olmak üzere hızla sarmamız gerekiyor. Büyük bir mücadelenin içine girmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu. Belediye olarak, Muratpaşa’nın ve Antalya’nın yardım elini, gönlünü, samimi duygularını deprem bölgesine yardım olarak ulaştırmak üzere haberi alır almaz harekette geçtiklerini ifade eden Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Katkı veren bütün komşularımıza teşekkür ediyoruz. Yardım kampanyalarımız devam edecek. Battaniye, çadır, uyku tulumu gibi ihtiyaçlar var. Çalışmalarımız önümüzdeki günlerde, haftalarda hatta aylarda da devam edecek. Milletimizin başı sağ olsun, milletimize geçmiş olsun. Türkiye’miz el ele, omuz omuza, hep beraber bu süreci atlatmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır ve atlatacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Tekrar başımız sağ olsun, geçmiş olsun.”