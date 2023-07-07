Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin çocukları yaz tatilinde bilgisayar başında kaldıran, telefonu bir kenara bıraktıran doğa kampının 2’nci sezonu başlıyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin geçen yıl ilkini düzeldiği kamp, bu yıl da Sosyal Fırsat Eşitliği ve Teknoloji Okuryazarlığı Geliştirme Derneği ile Ata Doğa İzcilik Gençlik Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleşecek. Ekibe, ayrıca, Türkiye’nin yaşadığı deprem felaketinin ardından kısa adı MAKSAT olan arama, kurtarma ve sosyal aktivite topluluğu da eklendi.

Doğa kampı, 2 milyon 630 bin metrekare genişliğiyle Türkiye’nin bir şehir merkezindeki en büyük yeşil alanı Zeytinpark’ta düzenlenecek. Kampla çocukların doğayla baş başa kaldıklarında kendilerine yetecek bilgiye sahip olması ve ekip çalışması, liderlik gibi kavramlarla tanışması hedefleniyor. Ayrıca çocukların olası bir afet durumunda temel bilgi ve beceriye de sahip olmasını amaçlayan kampa 10-15 yaş gurubundaki çocuklar katılabilecek. Kayıtların belediyenin internet sitesi üzerinden devam ettiği kamp, 3’er gürlük dönemler olarak gerçekleşecek. Kamp, 8 dönem devam edecek. İlk kamp 11-13 Temmuz’da yapılacak.