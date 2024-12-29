Muratpaşa Belediyesi, anne ve baba adaylarının doğum sürecinden başlayarak çocuklarının kritik gelişim dönemlerini doğru yönetebilmelerini sağlamak amacıyla bir "Ebeveyn Atölyesi" başlattı.

Anne ve baba adaylarının doğum sürecinden başlayarak çocuklarının kritik gelişim dönemlerini doğru yönetebilmeleri amacıyla Muratpaşa Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından organize edilen Ebeveyn Atölyesi’nde, çocukların erken dönem alışkanlıklarının ve psikososyal gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Anne-baba adaylarının yanı sıra 0-6 yaş grubunda çocuğu olan ebeveynlere uzman psikologlar tarafından eğitim verilecek. Eğitimlerde, 0-6 yaş arası çocukların psikososyal gelişim süreçlerinde ebeveyn-çocuk iletişimi, konuşma becerileri, beslenme, tuvalet alışkanlıklarının kazanımı, oyun becerileri, korku ve kaygı yönetimi, ebeveyn tutumları, pozitif ebeveynlik becerileri ve gelişim dönemlerine uygun sınır koyma gibi konular ele alınacak. Ayrıca, toplumda doğru bilinen yanlışlar hakkında da katılımcılar bilgilendirilecek. Muratpaşa Belediyesi, bu atölye çalışmasıyla ebeveynlere 0-6 yaş dönemine dair önemli bilgileri aktarmayı ve bu süreçleri etkili bir şekilde yönetebilme becerisi kazandırmayı amaçlıyor. Atölye, 3’er çiftlik gruplar halinde düzenlenecek. Atölyeye katılmak isteyen ebeveynlerin 444 80 07 numaralı Turunç Masa hattını arayarak başvuru yapması gerekiyor.