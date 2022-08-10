Muratpaşa Belediyesinde, toplu iş sözleşmesinin imzalanması dolayısıyla kutlama yapıldı.

Muratpaşa Belediyesinde, toplu iş sözleşmesinin imzalanması dolayısıyla kutlama yapıldı.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesinde yaklaşık 2 bin 200 çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin imzalanması belediye fuayesinde işçiler, Belediye-İş Sendikası yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve Başkan Ümit Uysal’ın da katıldığı törenle kutlandı. Davul-zurna eşliğinde halayların çekildiği kutlamalarda, işçiler “Enflasyon karşısında emekçisini ezdirmeyen Belediye Başkanımız Ümit Uysal’a teşekkür ederiz” yazılı pankart astı.

“Antalya ölçeğinde en iyisi”

İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle en düşük ücretin bayram ikramiyesi gibi ek ödemeler hariç 7 bin TL olurken kutlamalarda konuşan Belediye-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan, “Belediyemiz bütçesi dahilinde yapılması gerekeni, en iyisini kırmadan dökmeden, Antalya ölçeğinde yapmak için bize destek olan Sayın Belediye Başkanımız Ümit Uysal ve komisyonda emeği geçen herkese sendikamız ve emekçilerimiz adına ayrı ayrı teşekkür ederiz. İnşallah daha iyi günlerde bir araya geliriz” diye konuştu. TİS görüşmeleri sürecinde birtakım dedikoduların oluştuğunun da altını çizen Mercan, “Biz bir aileyiz. Bu aile içerisinde gerçekten emeğe, alın terine bu süreçte destek veren Başkanımız Ümit Uysal’a ve ekibine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Hepimiz için hayırlı olsun” dedi.

İki yükümlülük

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal ise görüşmelere katılan herkese teşekkür ederken “İki yükümlülüğümüz var. Bu iki yükümlülük arasında makul bir denge kurmaya çalışıyoruz” dedi. Başkan Uysal, bu dengeyi şu sözlerle anlattı:

“Bu denge, çocuklarımızın geleceğini karartmayacak ama aynı zamanda ülkemizi sosyal, laik, hukuk devleti ekseninde tutacak, Türkiye’mizin geleceğini hem müreffeh hem demokratik olarak değerlendirecek bir kamu yönetiminin başarısını ve hizmet önceliğini aksatmayacak. Mücadelemiz, kamu bütçesinde hem bu hizmetlere hem de emekçilerimizin geçimine yetebileceği en makul oranı tutturabilmek. Mücadelemiz hem insanlarımızın onurlu bir şekilde alın teriyle çalışıp geçimini sağlayabilmesi hem de ülkemizin aydınlık geleceğini tanzim edecek kamucu bir yaklaşımın hizmet kalitesiyle toplumda tasvip edilebilir olması. Bunun ikisinden de vazgeçmiyoruz.”

Makus tarih

İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle bu dengenin sağlandığını dile getiren Başkan Uysal, “’Bunun bir tanesinden vazgeçiverelim.’ Öyle bir şey yok. Ne ondan ne de ondan vazgeçeriz” dedi. Türkiye’nin bugün verimli olamamış, tarım alanlarını ekip dikememiş, teknolojik değişimi gerçekleştirememiş, yüksek kabiliyet gerektiren inovatif ürünlerden ihracat gerçekleştirememiş, kötü yönetilmiş insan kaynakları tablosuyla karşı karşıya olduğunu belirten Başkan Uysal, “Bu makus tarihi kırmak durumundayız” dedi.

Gelir adaleti vurgusu

Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında gelir adaleti son derece bozuk olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Adalet kaygısı zayıf bir kamu yönetimi geleneğinin oluşturduğu sonuçları, sıkıntıları hep beraber yaşıyoruz. Elimizden gelenin azamisini yapmaya gayret ettik. Ama şunu ifade edeyim, çok daha iyi şartları Türkiye’miz, insanlarımız, işçilerimiz, emekçilerimiz hak etmektedir” diye konuştu. Belediyenin Kariyer Merkezi’nin günlük 110 başvuru aldığını da aktaran Başkan Uysal, “Türkiye’mizin geleceğiyle ilgili rüyalarımızı ve hayallerimizi hiç unutmadığınız için, yüksek kamu hizmeti kalitesini korumaya gayret ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizler de mevcut olanaklar çerçevesinde elimizden gelenin en iyisini bu dengeler içerisinde yapmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

Kutlamalarda Belediye-İş Sendikası yönetimi Başkan Uysal’a teşekkür çiçeği ve plaketi takdim etti. Muratpaşa Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imza kutlaması hep birlikte yenen öğle yemeğiyle sona erdi.