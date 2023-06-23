Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye çalışanlarıyla bir araya geldiği bayramlaşmada “Ülkemize, vatanımıza, insanlarımıza faydalı olma, şehrimize faydalı olma mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Başkan Uysal, 28 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı öncesi son iş gününde belediye çalışanlarıyla bayramlaştı. Muratpaşa Belediyesi’nde ilk tören Fen İşleri Müdürlüğü’nde gerçekleşti. Bayramlaşmaya, müdürlük personeliyle birlikte Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler müdürlükleri çalışanları katıldı.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, “Yılgınlık yok, mücadelemize devam edeceğiz. Ülkemize, vatanımıza, insanlarımıza faydalı olma, şehrimize faydalı olma mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi. Türkiye’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır uygarlığın üzerine çıkma idealini mutlaka gerçekleştireceğine inandığını söyleyen Başkan Uysal, şunları söyledi: “Buna kesin inanıyorum. Bu inançla mücadelemi veriyorum şahsi olarak ama toplumsal olarak sizlerin de buna inandığına, bu umudu taşıdığına gönülden inanıyorum. Nice bayramlarda hep birlikte, böyle dinamik, umutlu geleceğe güvenle bakmaya çalışan, güvenle bakmaya gayret eden, bunun mücadelesini veren bir tutarlılıkta kol kola, omuz omuza mücadele etmeye devam edelim. Sizin ve sevdiklerinizin bayramını kutluyorum.”

Muratpaşa Belediyesi’nde ikinci tören ise ana hizmet binasında gerçekleşti. Başkan Uysal, buradaki törende ise çocukları yanına aldı ve onlarla Türkiye’yi muasır uygarlık düzeyinin üzerine çıkarma sözü verdi.