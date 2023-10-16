Muratpaşa Belediyesi’nin Adalya Vakfı’yla yaptığı çalışma çerçevesinde, Aksulu çocuklar sanal gerçeklik karavanlarıyla geleceğin dünyasıyla buluştu.

Muratpaşa Belediyesi’nin 2016 - 2017 eğitim yılında başladığı ve 8-16 yaş grubu çocukların bilgisayar programları, elektronik devreler, sensörler, 3 boyutlu yazıcılar ve robotlarla çalışıp tasarımlar yapıp onları birer ürüne dönüştürdüğü teknoloji yolculuğu şimdi karavanla Torosların öte yakasında devam ediyor. Gerçekliğin sanal dünyaya aktarıldığı ve VR gözlüklerle bu dünyayı çocuklara deneyimleme imkanı sunan 2 karavan, ilk yolculuğunu hafta sonu Aksu’ya yaptı. Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı’nın birlikte hayata geçirdiği çalışmayla, çocuklar sanal gerçeklik karavanında izledikleri 3 boyutlu animasyonlarla bambaşka dünyalara adım attı. Çocuklar sanal ortamda oluşturulan gerçekliğin içinde kendini bulup aktiviteler aracılığıyla etkileşime dahil oldu.

Etkinliğe sınıf arkadaşıyla katılan 12 yaşındaki Viyan Asmin, çok mutlu olduğunu belirterek, “Çok aksiyonluydu. Bir anda lunaparka geçip yüksekten aşağı indik. Benim yükseklik korkum var. Çok korktuğum için de heyecan vardı. Bir anda bağırdım” diye konuştu.

12 yaşındaki Ayşe Ediz ise “Çok güzeldi. Biraz heyecanlandım, biraz korktum” dedi.