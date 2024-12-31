Belediyelerinde 2025 yılı itibarıyla tüm satın alma işlemlerinde yerli ürünlere öncelik verileceğini açıklayan Antalya’nın Muratpaşa İlçe Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Daha iyi üretmeli, ürettiğimizi adil bir şekilde paylaşmalı ve ulusal piyasamızı topyekûn bir seferberlikle korumalıyız” dedi.

Başkan Uysal, dünyanın büyük bir ticaret mücadelesi içerisinde olduğuna dikkat çekerek, siyasi olarak değerlendirilen konuların ya da yaşanan savaşların arka planında bu rekabetin yattığını ifade etti. Uysal, Türkiye’nin hükümetlerin yanlış politikaları nedeniyle hak ettiği üretim, pazar ve ticaret payını alamadığını belirtti.

2023 yılı verilerine göre Türkiye’nin 255 milyar dolarlık ihracat ve 361 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdiğini hatırlatan Uysal, bu durumun her yıl dünya piyasalarını 106 milyar dolar beslemek anlamına geldiğini söyledi. Başkan Uysal, “Bu tablo, hak ettiğimiz bir durum değil. Çocuklarımız yurt dışına göç ediyor. Bunu değiştirmeliyiz. Daha iyi üretmeli, adil bir şekilde paylaşmalı ve ulusal seferberlik ruhuyla ulusal piyasamızı korumalıyız” diye konuştu.

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren belediyelerinde tüm satın alma süreçlerinde yerli ürünlere öncelik verileceğini açıklayan Başkan Uysal, ihale şartnamelerinde de bu ilkeye yer verileceğini vurgulayarak, “Yerli malı kullanımını teşvik edeceğiz ve bu yönde bir politika izleyeceğiz. Türkiye genelindeki tüm kişi ve kurumlara da bu yaklaşımı benimsemelerini tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.