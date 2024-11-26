Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, "Kadına ve çocuğa yönelik şiddetle baş edemiyoruz. Mevcut yasalarla bununla başa çıkamıyoruz. Demek ki sistemi yeniden inşa etmek gerekiyor" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Tuluhan Tekelioğlu’nun Türkiye’nin dört bir yanından 9 kadının umut ve ilham dolu hikâyesinin anlatıldığı “Yapabilirsin” belgeselinin özel gösterimini gerçekleştirdi. Belediye Kültür Salonu’nda gerçekleşen gösterime Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı.

Uysal, gösterimin ardından yaptığı konuşmada, kamu yetkililerini, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarını kadına ve çocuğa yönelik şiddete karşı bilinç oluşturmaya ve adım atmaya davet etti. Başkan Uysal, şöyle konuştu:

"Çocukların ve kadınların bir şüphe çerçevesinde koruma talep edebilmesi gerekiyor. Toplumsal kültürün bu bataklığa düştüğü ortamlarda, bu imtiyazın, bu hukuk sistemi değişikliğinin kesinlikle getirilmesi gerekiyor. Bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Klasik ceza hukuku sistemleriyle kadına ve çocuğa yönelik şiddetle baş edemiyoruz. Mevcut yasalarla bununla başa çıkamıyoruz. Demek ki ekstra bir şeyler yapmak gerekiyor. Demek ki zahmete girmek gerekiyor. Demek ki sistemi yeniden inşa etmek gerekiyor. Buna çok ihtiyacımız var."

Gazeteci, yazar ve belgeselci Tuluhan Tekelioğlu ise bu yıl içinde hiç olmadığı kadar kadın cinayetinin yaşandığını söyledi. Tekelioğlu, “Neredeyse her gün bir kadın kardeşimizi kaybediyoruz. Şule Çet, Münevver Karabulut, Pınar Gültekin, Narin. Bu kadınlar yaşayabilirdi ama yaşam hakları ellerinden alındı. Bu önlenebilir" dedi.

Etkinlikte ayrıca masal anlatıcısı Gizem Başbuğa, kadınları sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan ele alan, vahşi kadın arketipine dair mit ve öykülerin yer aldığı Clarissa Estes’in Kurtlarla Koşan Kadınlar eserinden seçme masallar anlattı.