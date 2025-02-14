Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin yaptığı açıklamaların farklı yorumlandığını ve sürecin henüz erken olduğunu belirterek "Öngörülen sayıda arkadaşım beni aday olarak görmek istediği takdirde, parti bütünlüğü ve parti ahlakı çerçevesinde demokratik hakkımı kullanırım, aday olurum" dedi

Cumhuriyet halk Partisi’nde (CHP) Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili süreç devam ederken Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, partisinin aday belirleme süreci hakkında yaptığı açıklamalara yönelik farklı yorumlar yapıldığını belirtti. Uysal, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Uysal, sürecin erken olduğunu ve Türkiye’nin ağır sorunları varken CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının konuşulmasının doğru olmadığının altını çizerek, "Türkiye’nin çok ağır sorunları varken, hükümetin başarısızlıkları yerine CHP adayının konuşulması bu tarih diliminde doğru değildir. CHP adayını konuşmak için henüz erkendir. Ancak ön seçim süreci hukuki kesinlik kazandığı ve öngörülen sayıda arkadaşım beni aday olarak görmek istediği takdirde, parti bütünlüğü ve parti ahlakı çerçevesinde demokratik hakkımı kullanırım, aday olurum" ifadelerini kullandı