Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde emniyet güçlerince Narkotik Bilgilendirme ve Araştırma Sistemi (NARVAS) uygulamasının tanıtımı yapıldı.

NARVAS uygulamasının nasıl kullanılacağına ilişkin hazırlanan el broşürleri okul çevrelerinde dağıtıldı. Okul servis sürücüleri, öğrenciler ve veliler ile öğretmenler ve okul idarecileri de konuya ilişkin bilgilendirildi. NARVAS uygulaması ile uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile mücadelede halkın daha etkin bir şekilde rol alması sağlanacak. Vatandaşlar, NARVAS sayesinde şüpheli durumları kimlik bilgileri verilmeden anlık olarak ilgili birimlere bildirebilecek ve uyuşturucu ile mücadelede önemli bir destek sunabilecek. Bundan böyle aktif olarak kullanılacak NARVAS uygulaması, vatandaşlar tarafından da olumlu tepkiler aldı. Vatandaşlar ile el ele vererek uyuşturucu ile mücadelenin süreceğine dikkat çekildi.

Diğer taraftan okulların açılmasıyla birlikte okul servislerine yönelik denetimler başladı. Ayrıca okul çevresindeki şüpheli kişilere Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapılıyor.