Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir girişimci tarafından açılan ekmek satış bayiinde 220 gram ekmek 3 TL’den satışa sunuldu, vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir girişimci tarafından açılan ekmek satış bayiinde 220 gram ekmek 3 TL’den satışa sunuldu, vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Muratlı ilçe genelinde fırın ve marketlerde 4,5 TL’den satılan 220 gram ekmek, yeni açılan bir ekmek satış bayiinde 3 TL’den satışa sunuldu. Düşük fiyatlı ekmek satışı karşısında memnun olduklarını belirten ilçe sakinlerinden Şevki Kutlu ise, “Hizmet dediğin böyle olur” dedi.

Tekirdağ yöresi halk ekmeği sattıklarını ve zam yapmayacaklarını dile getiren işletmecisi Mehmet Bilgin, “Vatandaş daha ucuz ve kaliteli ekmek almak istiyordu. Biz de burayı açtık. Burayı açtığımız günden beri vatandaşımız da ilgi gösteriyor. Ekmeğimizi de beğeniyorlar” dedi.