Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün yaz yüzme kursları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesiyle Muratlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan ücretsiz yüzme kursunda, 7-14 yaş aralığındaki çocuklara uzman antrenörlerce yüzme eğitimleri verilmeye başlandı. 8x16 metre ebatlarında, 1,5 metre derinliğindeki portatif havuzda başlatılan yüzme kursu eğitimlerine ilgi yoğun oldu.

Kursa ilişkin bilgi veren Muratlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nelda Şilli, "Tüm yurtta olduğu gibi Muratlı ilçemizde de 4 Temmuz 2023 itibariyle yaz okullarının açılışını yapmış bulunmaktayız. Yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle 200 kadar öğrencimiz yüzme kursuna başvurdular ve hocalarımızın nezaretinde haftanın her günü belirli saatlerde yüzme kursuna dahil oluyorlar. Çocuklarımızın kaliteli zaman geçirmeleri, onların mutlu olmaları tabii bizleri de mutlu ediyor. Yaz boyunca iyi vakit geçirmelerini umut ediyoruz” dedi.

Yüzme kurslarının1 Eylül’den itibaren sona ereceği ve kış programında diğer kursların başlayacağı bildirildi.