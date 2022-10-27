İhbar üzerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Trafik ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağlayarak kazaya ilişkin inceleme gerçekleştirdi. Çift taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 14.15 sıralarında Muratlı Saat Kulesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kavşaktan dönüş yapan M.K. idaresindeki 59 AEF 083 plakalı motosiklet, belediye önünden Sıradükkanlar istikametine doğru seyir halinde bulunan Ö.F.K. yönetimindeki 59 DL 304 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen motosiklet sürücüsü başından hafif yaralandı.

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