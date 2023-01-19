Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde piyano resitali ve konser etkinliği gerçekleştirildi.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde piyano resitali ve konser etkinliği gerçekleştirildi.

Muratlı Kültür Merkezi konser salonundaki etkinlikte, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü Piyano Ana Sanat Dalı Dr. Öğr. Üyesi Serhan Küngerü’nün resitali, Muratlılı sanatseverlerden büyük beğeni topladı. Ardından Muratlı’dan Seslerle Solo Eserler konseri başladı. Orkestra Şefi Talatpaşa Ortaokulu Müzik Öğretmeni Barış Tezcan olurken; Özlem Saran, Şevval Şanlı, Azra Murtaza, Şevki Kara ve Zeynep İdil Karakuş ise solist olarak sahne aldı.

Protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı piyano resitali ve konser etkinliğinde, adeta kulakların pası silindi. Destekleri için Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Muratlı Kaymakamlığı, Muratlı Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğüne de teşekkür edildi.