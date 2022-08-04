İhbar üzerine olay yerine intikal eden Emniyet Trafik ekipleri ise yolu yeniden trafiğe açtı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bir milyonluk dolandırıcılık şüphelisi Bozüyük’te yakalandı

Bir milyonluk dolandırıcılık şüphelisi Bozüyük’te yakalandı

Olay, öğle saatlerinde Muratlı’nın Sıradükkanlar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; G.N.B. idaresindeki 59 ZD 399 plakalı araç, İsmet A. (49) yönetimindeki 59 DV 013 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü İsmet A. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

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