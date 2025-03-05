Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ebeveyn Okulu’ kursu açıldı.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ile Muratlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinatörlüğünde ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ebeveyn Okulu’ kursunun amacının, ailelere düşen görev ve sorumlulukların önemine vurgu yapmak ve ebeveynlerin eğitim süreçlerine daha fazla dâhil olmasını sağlamak olduğu belirtildi.

Bu amaçlar doğrultusunda açılan kursun koordinatörlüğünü üstlenen Muratlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hamza Uçar, "Çocuğun yüksek yararı göz önünde tutularak, çocuklarımızın olumlu yönde gelişimi ve maarif modelinde altı çizilerek vurgulanan bütüncül bir bakış açısıyla beceri edinebilmeleri sürecinde velilerimizin işbirliğinin ve sürece dahil edilmelerinin hayati önem arz ettiğini, bu doğrultuda açtığımız Maarif Modeli Ebeveyn Okulu kursumuzla, velilerimizin de yenilenen programı tanımalarını ve programda nihai amaç olarak ele alınan beden ve ruh bütünlüğüne sahip, ahlaklı, erdemli, etkin ve yetkin bireyler yetiştirebilmek için farkındalık oluşturabilmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Velilerin yoğun katılımı ile Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda açılış söyleşisi düzenlenen ve 2025-2026 eğitim-öğretim yılında tüm kademelerde uygulanmaya başlayacak olan Maarif Modeli Öğretim Programı’na yönelik olarak açılan Ebeveyn Okulu kursu, veliler tarafından büyük ilgi gördü.