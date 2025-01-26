Muratlı-Tekirdağ karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Muratlı-Tekirdağ karayolu üzerinde cezaevi lojmanlarının önündeki yeni yapılan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre; Hüseyin G. idaresindeki otomobil, Yaşar K. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki aracın sürücüsü de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkarılarak olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Emniyet ekipleri ise yol üzerinde trafik güvenliğini sağladı. Kazayla inceleme başlatıldı.