İhalenin en geç Şubat ayında yapılması öngörülürken, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, “Tekirdağ-Muratlı-Büyükkarıştıran yolunun Şubat ayında ihaleye çıkılması için hazırlıklara başlanması yönünde Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğümüz gerekli ihale hazırlıklarını yaparak inşallah Şubat ayında ihalesi yapılacaktır” dedi.

Sürekli trafik kazalarının yaşandığı Muratlı-Tekirdağ-Büyükkarıştıran karayolu inşaatı için Şubat ayında ihalesinin yapılacağı bildirildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.