Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanan Süleyman Aslan, ilçedeki mesaisine başladı.

Ertekin Günaçtı’nın emekliye ayrılmasıyla boşalan Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine Süleyman Aslan atandı. Birçok farklı il ve ilçede görev yaptıktan sonra son olarak 3 yıl Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevini yürüten Aslan, 4 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü oldu.

Müdür Süleyman Aslan, ilçenin tarım potansiyelinin yüksek olduğunu belirtirken, ekip halinde Muratlı için en iyi hizmeti verme gayreti içerisinde olacaklarını ifade etti.