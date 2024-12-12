Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kursiyerlerine, uyuşturucudan kadın hakları ve kadına şiddete kadar birçok konuda eğitim verdi.

Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı yerleşim yerlerinde toplumsal entegrasyonlarını sağlamak üzere psiko-sosyal, sosyo-kültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik olarak faaliyet gösteren Muratlı Sosyal Dayanışma Merkezi, ilçedeki faaliyetlerini hızla sürdürüyor.

Emniyet Narkotik, Jandarma Asayiş ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve bağımlılık eğitimi, kadın hakları bilgilendirmesi ve kadına şiddete yönelik bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca Muratlı Kaymakamlığı Roman Saha Koordinatörü olarak atanan Muratlı Romanları Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Volkan Kaplan ise kursiyerlerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda erken evlilik, barınma, mesleki kurslar gibi çalışmaların süreceğine işaret etti.