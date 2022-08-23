Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yeni Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, ilçedeki mesaisine başladı.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yeni Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, ilçedeki mesaisine başladı.

2004 yılından bu yana Tekirdağ’da görev yapan ve son olarak Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Emniyet Amiri Ahmet Hakan Yıldız, Muratlı İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi. Muratlı’da görev yapmaktan memnun olduğunu dile getiren Ahmet Hakan Yıldız, ilçenin güzel ve sakin olduğunu ifade etti.