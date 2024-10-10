Tekirdağ’ın Muratlı Devlet Hastanesi’nde afet ve acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

Muratlı Devlet Hastanesi’nde Afet ve Acil Durum Planı çerçevesinde, hastane personelinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat gereği oluşturulan senaryoda; yangın dolayısıyla ameliyathane ve doğumhanedeki hastalar, personel ekiplerin yardımı ile başarıyla tahliye edildi.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü’nün gözlemci ekibi eşliğinde yapılan tatbikat, başarıyla sonuçlandı.

Hastane Afet Planı çerçevesinde; yangın, deprem, tahliye gerektiren muhtemel durumlar, iş sürekliliğini etkileyen durumlar, bulaşıcı hastalıklar, salgın, KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Olaylar), sabotaj, siber saldırılara karşı hazır olunması ve farkındalık oluşturulması amacıyla afet ve acil durum tatbikatlarının süreceği belirtildi.