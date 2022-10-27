Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 27 yıl görev yapan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Şehir Plancısı Murat Uşun’un ismi, belediye hizmet binasında bir bölümü kütüphane olarak düzenlenen eğitim salonlarına verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 27 yıl görev yapan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Şehir Plancısı Murat Uşun’un ismi, belediye hizmet binasında bir bölümü kütüphane olarak düzenlenen eğitim salonlarına verildi.

1995 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan, Genel Sekreter Yardımcılığı ve daire başkanlıkları görevlerinde bulunan ve 10 Ekim’de hayatını kaybeden Şehir Plancısı Murat Uşun’un ismi, belediye hizmet binasındaki eğitim salonlarında yaşatılacak. Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren eğitim salonlarının birinde kütüphane oluşturulurken, buradan tüm kurum personeli yararlanabilecek. Tarihi, kültürel ve edebi kaynaklar başta olmak üzere 23 farklı alanda 1000’in üzerinde kitaba ulaşılabilecek olan kütüphanede, isteyen personel okumak istediği kitabı ödünç alıp 15 gün içerisinde iade edebilecek.

Murat Uşun’un isminin verildiği eğitim salonları gezip yeni oluşturulan kütüphaneyi inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ölümün her insan için kaçınılmaz gerçek olduğunu, ekim ayının 10’unda da çalışma arkadaşları Murat Uşun’u ebedi aleme uğurladıklarını hatırlattı. Murat Uşun’un hep kibarlığı ve naifliğiyle anılacağını söyleyen Başkan Aktaş, “Rabbim, mekanını cennet eylesin. Çok hüzünlendik. Nihayetinde takdir-i ilahi gerçekleşti. Ailesinin, evlatlarının, mesai arkadaşlarının hala o acıyı hissettiğini biliyorum. Bu kutlu şehre yaptığı hizmetleri Allah inşallah karşısına çıkarsın. Kıymetli arkadaşımızın ismini, eğitim ve okuma salonu olarak kullandığımız alanda yaşatmak istedik. Rabbim güzel işler yapmayı, ömrümüzü güzel bir şekilde tamamlamayı nasip etsin” dedi.

Başkan Aktaş, daha sonra kütüphaneyi gezerek, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde staj yapan öğrencilerle eğitim salonunda sohbet etti.