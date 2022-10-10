Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Uşun, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Uşun için belediye bahçesinde tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Uşun, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Uşun için belediye bahçesinde tören düzenlendi.

1995 yılından bu yana Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan, Genel Sekreter yardımcılığı ve daire başkanlıkları görevlerinde bulunan Şehir Plancısı Murat Uşun, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası 52 yaşındaki Murat Uşun için ‘27 yıl aralıksız görev yaptığı’ Büyükşehir Belediyesi önünde önünde cenaze töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın Ankara’da olması nedeniyle katılamadığı törende; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan ve Uşun’un mesai arkadaşları hazır bulundu.

Mesai arkadaşlarının duaları eşliğinde çalıştığı kurumdan son kez ayrılan Uşun’un cenazesi, öğle namazına müteakip Beşevler Konak Camii’nden kaldırılacak ve Beşevler Mezarlığı’na defnedilecek.