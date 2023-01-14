Protokol tribününde Murat Sancak’ın oturduğu koltuğu ise “Ruhum yeter” yazılı Sancak’ın fotoğrafı alan pankart yer alması dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Adana Demirspor’un Başakşehir’e 2-1 kaybetmesinin ardından, Murat Sancak açıklamalarda bulunmuştu. Murat Sancak’ın orta hakemi Arda Kardeşlere yönelik hakareti nedeniyle, 75 gün hak mahrumiyeti verilirken 70 bin lirada para cezası kesildi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Ankaragücü ile oynadıkları maçta locada yerini aldı. 75 gün hak mahrumiyeti ceza alan Murat Sancak’ın protokol tribünündeki yerinde “Ruhum yeter” ve Sancak’ın fotoğrafı yer alan pankart dikkat çekti.

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