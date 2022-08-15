Ağrı’da Murat Nehri’nin suyunu tarlasına çeken öğretmen, kullanılmayan alana silajlık mısır ekti.

Ağrı’da Murat Nehri’nin suyunu tarlasına çeken öğretmen, kullanılmayan alana silajlık mısır ekti.

Iğdır’da öğretmenlik yapan ve yaz tatili için geldiği memleketi Ağrı’nın Hamur ilçesinde mısır ekmek isteyen Tamer Yiğit, tarlasının karşısından geçen ve bu zamana kadar suyundan faydalanmadıkları Murat Nehri’nden, uzattığı borular yardımıyla tarlasına su çekti. Bölgede ilk defa silajlık mısır ekenlerden olduğunu söyleyen ve dört sulama döneminin ardından Ekim ayında hasada başlayacaklarını söyleyen Yiğit, topladığı mısırları yörede satışa sunmayı planlıyor.

Iğdır’da öğretmenlik yapan ve yaz tatili için geldiği memleketinde kolları sıvayıp ailesiyle beraber mısır tarlası eken Yiğit, “İlk kez mısır ekiyoruz. Hamur’da da ilk ekenlerdeniz muhtemelen. Karşımızdan Murat Nehri geçiyor ve yıllardır bu sudan faydalanamadık diye üzülürdük. Şimdi suyu karşıya geçirdik. Bu sene bereketli bir yıldı, yağmurlar boldu. Bu konuda sıkıntı çekmedik. Mısır silajını vatandaşlar hayvan yemi olarak kullanıyor. Muhtemelen bizler de yörede satışa çıkaracağız. Dört sulama dönemi var. Mısır suyu sevdiği kadar güneşi de seviyor. Bizlerde mısırın durumuna göre suluyoruz. Bazen kuraklığa göre daha fazla da sulayabiliyoruz” ifadelerine yer verdi.