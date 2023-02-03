Muş’un Varto ilçesinde kar yağışının ardında balıkçılar Murat Nehri’nde yakalamış oldukları balıkların satışına başladı.

Muş’un Varto ilçesinde kar yağışının ardında balıkçılar Murat Nehri’nde yakalamış oldukları balıkların satışına başladı.

Varto ilçesinden geçen Murat Nehri’nde balık bolluğu yaşanırken, balıkçılar ise tuttukları balıkları köşe başlarında kurdukları tezgâhlarda satışa sunuyor. Balıkçılık yaparak geçimini sağlayan İrfan Karakaş, Murat Nehri’nde geçen seneye göre balık bolluğu yaşandığını söyledi. Karakaş, “Havaların soğuması sonucu balık bolluğu yaşanıyor. Bolluktan dolayı balığın kilosunu 30 TL’ye satıyoruz. Daha önce 40 TL olan fiyatlar düşünce, vatandaşlarımız zorlanmadan balık alabiliyor” dedi.

Havanın soğumasının ardında balıkta da bolluk yaşandığını söyleyen Murat Demirhan ise “Biz ilçede balıkçılık yapanların sayısı üçü geçmez. Havaların soğumasından sonra ağlarımıza güzel balık gelmektedir. Bizde balık bolluğunu fırsata çevirip satıyoruz ve çoluk çocuğumuzun rızkını temin etmeye çalışıyoruz” dedi.